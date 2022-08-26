«Бабки крутятся»: Кураев вспомнил, как Алексий II пытался бороться с практикой экзорцизма

Отчитки – важная часть православия, особенно украинского и южнорусского, сказал НСН экс-диакон Андрей Кураев.

В конце 90-ых годов патриарх Алексий II обещал решить вопрос с практиками экзорцизма, но ничего не изменилось, заявил богослов и сверхштатный протодиакон храма Архангела Михаила в Тропарево Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее стало известно, что РПЦ разработала проект документа для регламентации практик экзорцизма. Согласно проекту, обряд экзорцизма разрешается проводить только священникам и епископам, которые должны будут изгонять бесов исключительно бесплатно. Кураев считает, что это огромный бизнес.

«Еще в конце 90-ых годов я своими ушами слышал, как патриарх Алексий II, получив вопрос об отчитках у отца Германа, ответил, что если тот не прекратит это делать, то он его сам отчитает. Имелось ввиду в демонстративном смысле, такая игра слов. Знаю еще один замечательный случай – это, возможно, была беседа с митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем, тоже в 90-ых годах, у него в епархии гастролировал экзорцист с севера России. Когда я удивился этому, то он сказал: «Молчать, ты знаешь какие бабки здесь крутятся?!». Отчитки – важная часть православия, особенно украинского и южнорусского. Оттуда идет эта зараза», - сказал Кураев.
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Сам Кураев проект еще не читал, но в 2017 году «Радиоточке НСН» говорил, что это наглый и циничный бизнес, а «бедные бабки едут туда автобусами, оставляют кучу денег и епископам это нравится». Кураев считает, что в желании людей изгнать из себя бесов много факторов.

«Это не только психология, а смесь всего», - резюмировал Кураев.

Ранее сообщалось, что Минюст разрешил использовать вино для причастия в СИЗО.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ЦерковьАндрей КураевРПЦ
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