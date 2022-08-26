«Бабки крутятся»: Кураев вспомнил, как Алексий II пытался бороться с практикой экзорцизма

Сам Кураев проект еще не читал, но в 2017 году «Радиоточке НСН» говорил, что это наглый и циничный бизнес, а «бедные бабки едут туда автобусами, оставляют кучу денег и епископам это нравится». Кураев считает, что в желании людей изгнать из себя бесов много факторов.

«Это не только психология, а смесь всего», - резюмировал Кураев.

Ранее сообщалось, что Минюст разрешил использовать вино для причастия в СИЗО.

