Минюст разрешил использовать вино для причастия в СИЗО
Руководитель правового управления Московской Патриархии Ксения Чернега сообщила, что Минюст учел предложения РПЦ об использовании евхаристического хлеба и вина для причастия лиц, содержащихся в следственных изоляторах.
«Для совершения религиозных обрядов священнослужителям разрешается проносить на территорию СИЗО необходимые им на время проведения богослужения (религиозных обрядов) книги, предметы религиозного культа, в том числе вещества для совершения причастия», - говорится в заявлении РПЦ.
Также Минюст сообщил, что в СИЗО будут допускаться священнослужители традиционных конфессий в соответствии с соглашениями о взаимодействии, заключенными ФСИН с централизованными религиозными организациями на основании ст. 14 УИК и определяющими условия допуска священников к заключенным, содержащимся в тюрьмах и иных исправительных учреждениях.
Ранее сообщалось, что в РПЦ не одобрили материнский капитал для семей с суррогатными детьми.
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