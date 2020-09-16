Азиза не будет подавать встречный иск против вдовы Талькова
Адвокат певицы рассказал, что если обвинения в адрес Азизы продолжатся, иск будет подан.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Первая победа в суде: Талькова против Азизы»
28 августа в Останкинском районном суде города Москвы состоялось финальное судебное заседание по иску Тальковой Татьяны о защите чести, достоинства и деловой репутации ее покойного мужа Игоря Талькова. Поводом для обращения в суд послужил выход телепередачи, в которой певица Азиза Мухамедова рассказала провокационную историю про Талькова. Суд в свою очередь отказал в иске вдовы Игоря Талькова в полном объеме.
Певица Азиза заявила, что не будет подавать встречный иск против вдовы Талькова: «Мне пиар, связанный с судами, не нужен. Мы защищаемся».
Адвокат певицы, Александр Никитин в свою очередь добавил, что есть немало поводов подать встречный иск, но по просьбе Азизы, этого не происходит. Тем не менее, он пообещал дать делу ход, если обвинения со стороны семьи Талькова продолжатся.
«У нас масса поводов обратиться в суд из-за обвинений в соучастии в некоем преступлении, и из-за клеветы. Но мы ни одного иска не подали, ни одного встречного требования не заявили, поэтому мы спрашиваем – а позиция ли это вдовы Талькова или это ее представители перегибают палку в своих заявлениях? У нас есть возможность заявить встречное имущественное требование, если будет продолжение судов, если будут апелляции. Хотя нам это в принципе не нужно», - уточнил он.
Ранее во время пресс-конференции НСН Азиза рассказала об авторитете, к которому ее вез Тальков. Она заявила, что после скандала на ТВ ей написал человек из истории, которая вызвала резонанс, но отказался выступить официально.
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