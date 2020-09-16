Азиза не будет подавать встречный иск против вдовы Талькова

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Первая победа в суде: Талькова против Азизы»

28 августа в Останкинском районном суде города Москвы состоялось финальное судебное заседание по иску Тальковой Татьяны о защите чести, достоинства и деловой репутации ее покойного мужа Игоря Талькова. Поводом для обращения в суд послужил выход телепередачи, в которой певица Азиза Мухамедова рассказала провокационную историю про Талькова. Суд в свою очередь отказал в иске вдовы Игоря Талькова в полном объеме.

Певица Азиза заявила, что не будет подавать встречный иск против вдовы Талькова: «Мне пиар, связанный с судами, не нужен. Мы защищаемся».

Адвокат певицы, Александр Никитин в свою очередь добавил, что есть немало поводов подать встречный иск, но по просьбе Азизы, этого не происходит. Тем не менее, он пообещал дать делу ход, если обвинения со стороны семьи Талькова продолжатся.