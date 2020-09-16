«Вот и познакомились». Азиза рассказала об авторитете, к которому ее вез Тальков

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Первая победа в суде: Талькова против Азизы»

Певица Азиза рассказала, что общалась в соцсетях с авторитетом, к которому ее вез Игорь Тальков на свидание.

«Мне в фэйсбуке написал мужчина после программы, который сообщил, что это он «тот авторитет, которому в тот злополучный вечер вас вез Игорь Тальков. Я был поклонником его песен, и попросил его, чтобы он познакомил вас со мной». Он живет в другой стране сейчас. Я спросила, почему он не познакомился со мной лично? Но видимо, он привык, что к нему привозили знакомиться на дом. Я сказала ему – "Здравствуйте! Вот и познакомились!"», - рассказала певица.