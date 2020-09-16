«Вот и познакомились». Азиза рассказала об авторитете, к которому ее вез Тальков

Во время пресс-конференции НСН певица вспомнила, что после скандала ей написал человек из истории, которая вызвала резонанс на телепрограмме.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Первая победа в суде: Талькова против Азизы»

Певица Азиза рассказала, что общалась в соцсетях с авторитетом, к которому ее вез Игорь Тальков на свидание.

«Мне в фэйсбуке написал мужчина после программы, который сообщил, что это он «тот авторитет, которому в тот злополучный вечер вас вез Игорь Тальков. Я был поклонником его песен, и попросил его, чтобы он познакомил вас со мной». Он живет в другой стране сейчас. Я спросила, почему он не познакомился со мной лично? Но видимо, он привык, что к нему привозили знакомиться на дом. Я сказала ему – "Здравствуйте! Вот и познакомились!"», - рассказала певица.

Азиза: Сын Талькова спрашивал меня, была ли я любовницей его отца

По словам Азизы, она предложила ему написать вдове Талькова, что инцидент действительно имел место, чтобы снять оставшиеся подозрения у семьи музыканта. Однако человек ответил, что не хочет огласки.

28 августа в Останкинском районном суде города Москвы состоялось финальное судебное заседание по иску Тальковой Татьяны о защите чести, достоинства и деловой репутации ее покойного мужа Игоря Талькова. Поводом для обращения в суд послужил выход телепередачи, в которой певица Азиза Мухамедова рассказала провокационную историю про Талькова. Суд в свою очередь отказал в иске вдовы Игоря Талькова в полном объеме.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: пресс-конференция НСН
ТЕГИ:Пресс-конференция НСН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры