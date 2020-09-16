Азиза: Сын Талькова спрашивал меня, была ли я любовницей его отца
В ходе пресс-конференции певица рассказала, что сын Талькова подозревал ее в любовной связи со своим отцом.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Первая победа в суде: Талькова против Азизы»
28 августа в Останкинском районном суде города Москвы состоялось финальное судебное заседание по иску Тальковой Татьяны о защите чести, достоинства и деловой репутации ее покойного мужа Игоря Талькова. Поводом для обращения в суд послужил выход телепередачи, в которой певица Азиза Мухамедова рассказала провокационную историю про Талькова. Суд отказал в иске вдовы в полном объеме.
Певица Азиза напомнила, как сын Талькова спрашивал у нее, была ли она любовницей его отца.
«Я всегда ценила дружбу с семьей Талькова. С Игорем, был момент, даже дружила. Его сын даже задавал мне вопросы в присутствии моего гражданского тогда мужа на тему – что было на самом деле между мной и Тальковым? Были мы с его отцом любовниками? Я не рассказывал ему ту историю, из-за которой сейчас разгорелся скандал, я бы о ней и не вспомнила, мне о ней напомнили как-то сестры. В общем, он всегда расспрашивал подробности и говорил, что я что-то не договариваю. Вот начала договаривать, а это сразу всем не понравилось», - заявила Азиза.
Ранее во время пресс-конференции НСН адвокат Александр Никитин, представляющий интересы певицы, рассказал о странностях иска против Азизы и о победе в суде.
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