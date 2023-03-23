В отрасли рассказали о падении спроса на автомобили бизнес-класса

Автомобили премиум-класса прибывают в Россию через параллельный импорт, но с каждым днем обеспечивать их поставки все сложнее. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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Ранее эксперты авторынка предположили, что на заводе Mercedes-Benz в Подмосковье может начаться выпуск премиум-автомобилей китайской марки Hongqi. Об этом сообщило издание «Газета.Ru». На лимузинах этого бренда в Китае передвигается политический и экономический истэблишмент страны, включая главу правительства Си Цзиньпина. Помимо этого, на заводе может быть налажена сборка не менее дорогих автомобилей марок Li или XPeng, первыми в производство поступят кроссоверы, полагают эксперты. По словам Хайцеэра, в России резко упал спрос на премиум-класс.

«Очередь за ним не стоит. Автомобили премиум-класса прибывают к нам посредством параллельного импорта. Количество людей, способных приобрести такие машины, уменьшилось минимум в три-четыре раза. Однако пока эти автомобили поступают, хотя сложностей с их поставками все больше и больше, в том числе и из Китая. Занять же место Mercedes на заводе может кто угодно из порядка пятисот брендов различных классов», — сказал Хайцеэр.

При этом собеседник НСН заявил, что российский рынок не привлекает китайских производителей.

«Это мы пытаемся подтянуть их в Россию, а не китайцы рвутся сюда. Так было и с европейскими и японскими брендами, которым мы предоставляли максимально льготные условия — от аренды земли до покупки электроэнергии для их предприятий. У нас слабый рынок. На пике мы занимали второе место по продажам после Германии (три миллиона автомобилей в 2012 году). В среднем в России продается около двух миллионов автомобилей ежегодно. В Китае — 22 миллиона. К тому же, китайцы будут сопротивляться расширенной сборке в России, поскольку это требует вложений, а перспективы для них пока еще непонятны», — отметил эксперт.

Вице-президент Национального автомобильного союза предположил, что на заводе будут по-прежнему производить Mercedes, но с китайским двигателем.

«Они производят так ряд моделей Nissan, Toyota, Volkswagen, то же самое может произойти и с Mercedes. Полагаю, здесь более серьезный подход, чем с недавно возрожденным брендом “Москвич”. Нужно будет создавать прибавочную стоимость, что гораздо сложнее, чем имитировать деятельность. Раз китайцы идут к нам, они планируют извлекать прибыль. Кто им в этом поможет, сказать сложно. Те китайские бренды, которые уже есть на российском рынке, сейчас работают на порядок жестче. Тем более, у них свои правила ведения бизнеса, с ними не всегда просто сотрудничать», — подытожил собеседник НСН.

Ранее генеральный директор чешской компании Skoda Клаус Зеллмер заявил, что корпорация больше не может продолжать работу на территории России.

