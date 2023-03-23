В отрасли рассказали о падении спроса на автомобили бизнес-класса
Китайские бренды не заинтересованы в сотрудничестве с российским рынком автомобилей, при этом Россия пытается создать для них комфортные условия, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Автомобили премиум-класса прибывают в Россию через параллельный импорт, но с каждым днем обеспечивать их поставки все сложнее. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
{{related_post_ZltZRxyCE}}
Ранее эксперты авторынка предположили, что на заводе Mercedes-Benz в Подмосковье может начаться выпуск премиум-автомобилей китайской марки Hongqi. Об этом сообщило издание «Газета.Ru». На лимузинах этого бренда в Китае передвигается политический и экономический истэблишмент страны, включая главу правительства Си Цзиньпина. Помимо этого, на заводе может быть налажена сборка не менее дорогих автомобилей марок Li или XPeng, первыми в производство поступят кроссоверы, полагают эксперты. По словам Хайцеэра, в России резко упал спрос на премиум-класс.
«Очередь за ним не стоит. Автомобили премиум-класса прибывают к нам посредством параллельного импорта. Количество людей, способных приобрести такие машины, уменьшилось минимум в три-четыре раза. Однако пока эти автомобили поступают, хотя сложностей с их поставками все больше и больше, в том числе и из Китая. Занять же место Mercedes на заводе может кто угодно из порядка пятисот брендов различных классов», — сказал Хайцеэр.
При этом собеседник НСН заявил, что российский рынок не привлекает китайских производителей.
«Это мы пытаемся подтянуть их в Россию, а не китайцы рвутся сюда. Так было и с европейскими и японскими брендами, которым мы предоставляли максимально льготные условия — от аренды земли до покупки электроэнергии для их предприятий. У нас слабый рынок. На пике мы занимали второе место по продажам после Германии (три миллиона автомобилей в 2012 году). В среднем в России продается около двух миллионов автомобилей ежегодно. В Китае — 22 миллиона. К тому же, китайцы будут сопротивляться расширенной сборке в России, поскольку это требует вложений, а перспективы для них пока еще непонятны», — отметил эксперт.
Вице-президент Национального автомобильного союза предположил, что на заводе будут по-прежнему производить Mercedes, но с китайским двигателем.
«Они производят так ряд моделей Nissan, Toyota, Volkswagen, то же самое может произойти и с Mercedes. Полагаю, здесь более серьезный подход, чем с недавно возрожденным брендом “Москвич”. Нужно будет создавать прибавочную стоимость, что гораздо сложнее, чем имитировать деятельность. Раз китайцы идут к нам, они планируют извлекать прибыль. Кто им в этом поможет, сказать сложно. Те китайские бренды, которые уже есть на российском рынке, сейчас работают на порядок жестче. Тем более, у них свои правила ведения бизнеса, с ними не всегда просто сотрудничать», — подытожил собеседник НСН.
Ранее генеральный директор чешской компании Skoda Клаус Зеллмер заявил, что корпорация больше не может продолжать работу на территории России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 512 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 759 / сут.
- Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО
- Мишустин: Власти тратят средства ФНБ на технологические проекты и импортозамещение
- Мишустин назвал ЕГЭ мощным социальным лифтом
- «Сдох — проехали»: Новый директор Пушкинского музея рассказала об отношении к Сталину
- Губернатор Флориды Десантис назвал ошибкой вмешательство США в конфликт на Украине
- Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов
- Автоэксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке резины
- Мишустин заявил о повышении социальных пенсий с 1 апреля
- Вирусолог назвал условие применения сибирской язвы в качестве биооружия
- МЧС спасли семь человек из пожара на территории Ярославского моторного завода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru