Медведев назвал «высоковатой» цену нового «Москвича»
Цена нового автомобиля «Москвич» в электрической версии высоковата, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом политик рассказал в интервью российским СМИ.
Ранее стало известно, что кроссовер «Москвич 3» будет стоить от 1,9 млн рублей, а цены на «Москвич 3е» с электродвигателем стартуют от 3,5 млн, пишет Ura.ru.
«Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой», — отметил Медведев, отвечая на вопрос о том, купил бы он новый «Москвич».
Политик поделился, что у него уже есть автомобили «Волга» и «Победа» конца 1950-х - начала 1960-х годов, а также «государственная машина».
«Если что-то хорошее создадут, ну и отлично», — добавил зампред СБ.
Кроме того, политик отметил, что не видит ничего плохого в возможности привлечения к созданию «Москвича» производителей из Китая. По мнению Медведева, следует развивать массовый сегмент в кооперации.
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