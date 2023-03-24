Медведев назвал «высоковатой» цену нового «Москвича»

Ранее стало известно, что кроссовер «Москвич 3» будет стоить от 1,9 млн рублей, а цены на «Москвич 3е» с электродвигателем стартуют от 3,5 млн, пишет Ura.ru.

«Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой», — отметил Медведев, отвечая на вопрос о том, купил бы он новый «Москвич».

Политик поделился, что у него уже есть автомобили «Волга» и «Победа» конца 1950-х - начала 1960-х годов, а также «государственная машина».

«Если что-то хорошее создадут, ну и отлично», — добавил зампред СБ.

Кроме того, политик отметил, что не видит ничего плохого в возможности привлечения к созданию «Москвича» производителей из Китая. По мнению Медведева, следует развивать массовый сегмент в кооперации.

