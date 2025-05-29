Автоэксперт объяснил новые требования Минтранса уступать машинам с мигалками
Новые требования Минтранса логичны и родились от того, что водители часто не понимают нюансы движения колонн, а также злоупотребляют опережением спецтранспорта по соседней полосе, заявил НСН Сергей Канаев.
Новые требования Минтранса к водителям не являются ужесточением, так как это обязанность водителя уступить транспорту с включенными спецсигналами, хотя ранее не было инструментов обязать водителей это сделать. Об этом в беседе с НСН рассказал директор общественного центра безопасности движения, руководитель федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Минтранс предложил ужесточить требования к водителям, которые пересеклись на дороге со спецтранспортом с мигалками, сообщил «Коммерсант». Сейчас водитель обязан «уступить дорогу» автомобилям с включенными маячком синего цвета и звуковым сигналом. Теперь Минтранс хочет прописать требование освободить полосу, перестроившись в соседний ряд, либо принять «все необходимые меры» для пропуска транспорта. Канаев поддержал новые меры.
«То, что появляется требование именно пропустить автомобиль со спецсигналами - это абсолютно правильно. Потому что раньше, когда было подобное нарушение, проблема была в том, что никто не мог обязать нарушителя уступить. Поэтому я считаю, что это очень разумно. Здесь вопрос только в том, вразумит ли это всех остальных товарищей со штрафом в 500 рублей. Для начала надо посмотреть статистику, и если действительно улучшений не будет, тогда можно говорить о каких-то ужесточениях. Пока же это не носит массовый характер. А с ярыми противниками, я думаю, ГИБДД найдет возможность работать индивидуально», - рассказал он.
Также Минтранс предлагает сделать смещение в соседний ряд и на обочину обязательным при движении группы техники в сопровождении машины со спецсигналами (наличие «раскраски» теперь необязательно). Канаев отметил, что здесь, скорее всего, не идет речь о правительственных или других кортежах.
«Я думаю, Минтранс в меньшей степени заботят сейчас какие-то кортежи, потому что они сегодня и так ездят беспрепятственно. А вот что действительно поднималось в теме, так это колонны, в том числе военные. Люди не всегда понимают, что ее нужно пропустить, не вклиниваться. Потому что у военного транспорта есть сложности в движении. Нужно, чтобы люди понимали, что это изменение не касается ужесточения, это просто обязанность водителя», - отметил он.
Также теперь независимо от того, едет ли машина с мигалкой одна или в составе колонны, ее нельзя будет опережать, двигаясь по соседней полосе. Собеседник НСН отметил, что здесь имеется ввиду преимущественный проезд.
«Эта инициатива с одной стороны, укладывается в парадигму того, что сегодня предлагает Минтранс, но как она поможет в данном случае безопасности движения, я не знаю. Здесь, наверное, речь идет больше о таком преимущественном проезде. Но, тем не менее, когда движение плотное, многие водители уступают дорогу скорой помощи, но при этом начинают по соседней полосе обгонять, ссылаясь на то, что автомобиль со спецсигналами едет медленно или неправильно, а потом автомобилю нужно повернуть, условно, направо и начинаются сложности», - подытожил он.
Ранее стало известно, что Минтранс готовит подзаконную базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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