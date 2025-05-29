Новые требования Минтранса к водителям не являются ужесточением, так как это обязанность водителя уступить транспорту с включенными спецсигналами, хотя ранее не было инструментов обязать водителей это сделать. Об этом в беседе с НСН рассказал директор общественного центра безопасности движения, руководитель федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Минтранс предложил ужесточить требования к водителям, которые пересеклись на дороге со спецтранспортом с мигалками, сообщил «Коммерсант». Сейчас водитель обязан «уступить дорогу» автомобилям с включенными маячком синего цвета и звуковым сигналом. Теперь Минтранс хочет прописать требование освободить полосу, перестроившись в соседний ряд, либо принять «все необходимые меры» для пропуска транспорта. Канаев поддержал новые меры.

«То, что появляется требование именно пропустить автомобиль со спецсигналами - это абсолютно правильно. Потому что раньше, когда было подобное нарушение, проблема была в том, что никто не мог обязать нарушителя уступить. Поэтому я считаю, что это очень разумно. Здесь вопрос только в том, вразумит ли это всех остальных товарищей со штрафом в 500 рублей. Для начала надо посмотреть статистику, и если действительно улучшений не будет, тогда можно говорить о каких-то ужесточениях. Пока же это не носит массовый характер. А с ярыми противниками, я думаю, ГИБДД найдет возможность работать индивидуально», - рассказал он.