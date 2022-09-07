Автовладельцам предложили приобрести у города 70 машино-мест в Зеленограде
Городские власти выставили на торги 70 парковочных мест в Зеленограде площадью от 9,1 до 17,2 квадратного метра. Заявочные кампании по лотам завершатся в период с 19 сентября по 5 октября, торги пройдут в сентябре и октябре в онлайн-формате на электронной площадке «Росэлторг», сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Машино-места являются одним из наиболее популярных лотов на городских аукционах – цена по итогам торгов в среднем составляет 390 тысяч рублей, а уровень конкуренции – пять участников на объект», - отметил он.
Большинство лотов – 60 – это места на многоуровневых наземных парковках. В частности, 27парковочных мест предлагается в корпусах 845 и 846 на пресечении Старокрюковского и 3-го проезда расположено 27 объектов, ещё 18 машино-мест можно приобрести в корпусе 2006 на улице Каменка, а 15 мест находятся на стоянке, расположенной в корпусе 2025 на улице Летчицы Тарасовой. Еще 10 мест предлагается в подземном паркинге жилого дома в корпусе 2008 на улице Каменка.
«Собственное парковочное место гарантирует автовладельцам экономию времени и сохранность транспортного средства в любых погодных условиях», - отметил Щербаков. Все предлагаемые парковочные места находятся на стоянках в жилых микрорайонах с удобным выездом на транспортные магистрали и шоссе.
Подробная информацию о лотах, а также сервис по записи на осмотр доступны на Инвестиционном портале Москвы.
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