Автовладельцам предложили приобрести у города 70 машино-мест в Зеленограде

Большинство лотов – 60 – это места на многоуровневых наземных парковках. В частности, 27парковочных мест предлагается в корпусах 845 и 846 на пресечении Старокрюковского и 3-го проезда расположено 27 объектов, ещё 18 машино-мест можно приобрести в корпусе 2006 на улице Каменка, а 15 мест находятся на стоянке, расположенной в корпусе 2025 на улице Летчицы Тарасовой. Еще 10 мест предлагается в подземном паркинге жилого дома в корпусе 2008 на улице Каменка.

«Собственное парковочное место гарантирует автовладельцам экономию времени и сохранность транспортного средства в любых погодных условиях», - отметил Щербаков. Все предлагаемые парковочные места находятся на стоянках в жилых микрорайонах с удобным выездом на транспортные магистрали и шоссе.

Подробная информацию о лотах, а также сервис по записи на осмотр доступны на Инвестиционном портале Москвы.

