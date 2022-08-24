Более 170 машино-мест на западе Москвы выставлены на торги
В Москве автовладельцы смогут приобрести на городских онлайн-торгах в сентябре более 170 парковочных мест на западе столицы. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Он подчеркнул, что все заявочные кампании по объектам завершатся в период с 1 по 19 сентября.
«Все лоты находятся в ЗАО: 91 – на подземных стоянках, 80 – на наземных. Площадь машино-мест варьируется от 12,9 до 40,4 квадратного метра», – отметил глава департамента.
Больше всего лотов – 43 – представлено на многоуровневых наземных паркингах в Солнцеве. Их площадь составляет от 15,2 до 21,3 квадратного метра. На подземной стоянке во Внукове можно приобрести 40 парковочных мест размером от 12,9 до 31,8 квадратного метра, а в районе Проспект Вернадского – 33 объекта площадью от 14,6 до 40,4 квадратного метра.
В Можайском районе предлагается 28 объектов площадью от 13,5 до 17,7 квадратного метра: 16 – в подземном паркинге, 12 – на многоуровневой наземной стоянке. Еще 17 мест, чей размер варьируется от 17,9 до 21,3 квадратного метра, представлены на наземной парковке в Тропарево-Никулино.
В районе Ново-Переделкино можно приобрести восемь мест площадью от 14,6 до 17,6 квадратного метра, в Крылатском – два места на подземном паркинге в 15,5 и 21,3 квадратного метра.
Все объекты можно купить на трех видах электронных торгов: открытых аукционах на повышение начальной цены, посредством публичного предложения на понижение стоимости, а также на торгах без объявления цены, где участники сами указывают сумму, которую готовы заплатить за лот. Принять участие в торгах могут как граждане, так и юридические лица, при этом подать заявку участнику разрешено только на один объект.
Все подробности на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».
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