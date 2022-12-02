«АвтоВАЗ» зафиксировал рекордные продажи с начала года

«В короткие сроки мы перезапустили производство LADA Granta, NIVA Legend и NIVA Travel, а также восстановили практически все привычные опции комфорта и безопасности - кондиционер, обогревы сидений и ветрового стекла, подушки безопасности, мультимедиа и другие», - приводит сайт предприятия слова своего руководителя

Наибольший рост в процентном соотношении в ноябре 2022 года продемонстрировала Lada Niva Legend – 132,6% к ноябрю 2021 года. За месяц было продано 3 222 «легендарных» внедорожника. Рост продаж Lada Granta в ноябре 2022 года составил +80% к прошлогодним показателям - 13 015 автомобилей. Спрос на Niva Travel увеличился на 64,6% в годовом выражении и составил 3676 автомобиля.

Сейчас «АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Ранее руководство «АвтоВАЗа» заявило о перспективах возобновления производства почти всех моделей Lada уже в 2023 году. Первым, по словам Максима Соколова, должен стать выпуск модели Lada Largus на заводе в Тольятти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

