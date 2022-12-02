«АвтоВАЗ» зафиксировал рекордные продажи с начала года
Продажи «АвтоВАЗа» за ноябрь достигли рекордных 21726 автомобилей. За месят спрос на легковые и коммерческие автомобили Lada вырос на 13,5%. Как отмечается в релизе компании, ноябрь показал лучшие результаты с начала 2022 года.
Как отметил в комментарии президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, рост продаж в последние три месяца говорит о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования, которые были введены Минпромторгом. Так же, по мнению Соколова, на рост продаж повлияли принятые компанией меры по возвращению в модельный ряд бестселлеров бренда.
«В короткие сроки мы перезапустили производство LADA Granta, NIVA Legend и NIVA Travel, а также восстановили практически все привычные опции комфорта и безопасности - кондиционер, обогревы сидений и ветрового стекла, подушки безопасности, мультимедиа и другие», - приводит сайт предприятия слова своего руководителя
Наибольший рост в процентном соотношении в ноябре 2022 года продемонстрировала Lada Niva Legend – 132,6% к ноябрю 2021 года. За месяц было продано 3 222 «легендарных» внедорожника. Рост продаж Lada Granta в ноябре 2022 года составил +80% к прошлогодним показателям - 13 015 автомобилей. Спрос на Niva Travel увеличился на 64,6% в годовом выражении и составил 3676 автомобиля.
Сейчас «АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Ранее руководство «АвтоВАЗа» заявило о перспективах возобновления производства почти всех моделей Lada уже в 2023 году. Первым, по словам Максима Соколова, должен стать выпуск модели Lada Largus на заводе в Тольятти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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