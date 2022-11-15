СМИ: Новые Lada могут лишиться кондиционеров
АвтоВАЗ может столкнуться с нехваткой кондиционеров для новых Lada. По данным сообщества Avtograd News, одна из двух поставляющих кондиционеры компаний была отстранена от участия в поставках, а вторая в одиночку не успевает закрыть все потребности предприятия.
Если не произойдет перемен, то до конца года с конвейера может сойти до 25 тысяч машин без системы комфорта. По этой причине руководством АвтоВАЗа принято решение увеличить численность персонала поставщика за счет прикомандированных работников Lada. Отмечается, что была введена дополнительная смена. Подобные меры на заводе уже способствовали оперативному решению проблем, когда возникла нехватка рулевых колёс без подушек безопасности.
Ранее Telegram-канале «Радиоточка НСН» сообщил о том, что АвтоВАЗ нашел комплектующие для выпуска партии из пятисот машин Lada Largus. Завод планирует выпустить 500 пассажирских универсалов и фургонов семейства Largus с 12 по 16 декабря. Этот объем автомобилей станет второй ограниченной партией Lada Largus в 2022 году. Первую изготовили в июле–августе этого года. Она состояла из 1800 автомобилей, в ней были пассажирские и грузовые версии.
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