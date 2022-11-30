Соколов: «АвтоВАЗ» возобновит выпуск модели Lada Largus в 2023 году

«АвтоВАЗ» возобновит выпуск модели Lada Largus на заводе в Тольятти в 2023 году. Об этом заявил президент компании Максим Соколов, выступая на форуме-выставке «Российский промышленник», сообщает агентство «Прайм».

Соколов отметил, что в планах следующего года — возобновление производства Largus, причем не только в классическом исполнении в комплектации с двигателем внутреннего сгорания, но и уже с электрической силовой установкой.