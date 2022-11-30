Соколов: «АвтоВАЗ» возобновит выпуск модели Lada Largus в 2023 году

«АвтоВАЗ» возобновит выпуск модели Lada Largus на заводе в Тольятти в 2023 году. Об этом заявил президент компании Максим Соколов, выступая на форуме-выставке «Российский промышленник», сообщает агентство «Прайм».

Соколов отметил, что в планах следующего года — возобновление производства Largus, причем не только в классическом исполнении в комплектации с двигателем внутреннего сгорания, но и уже с электрической силовой установкой.

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«Мы презентовали этот проект в Ижевске, уже есть первые прототипы, в следующем году подтверждаем возможность производства создания первой опытной партии», — рассказал он.

Электрический Largus, по словам президента компании, это единственный высоко локализованный электромобиль в РФ, так как все остальные электропроекты в стране связаны с крупноузловой сборкой.

Ранее продажи новых легковых автомобилей в России рухнули на 62,8 процента, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТольяттиАвтомобильПроизводство"автоваз"
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