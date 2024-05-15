«АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Largus на заводе в Ижевске

До конца 2024 года компания планирует произвести до 50 тысяч автомобилей, включая электрическую версию.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что продажи Lada Largus начнутся в ближайшие недели. Цена пассажирской версии стартует от 1,66 миллиона рублей, а коммерческой версии - от 1,67 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что за 2023 год число легковых электромобилей в России выросло на 75% и достигло 40 тысяч штук, отмечает RT.

