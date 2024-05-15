«АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Largus на заводе в Ижевске
15 мая 202415:03
«АвтоВАЗ» дал старт серийному производству автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске, передает РИА Новости.
До конца 2024 года компания планирует произвести до 50 тысяч автомобилей, включая электрическую версию.
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что продажи Lada Largus начнутся в ближайшие недели. Цена пассажирской версии стартует от 1,66 миллиона рублей, а коммерческой версии - от 1,67 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что за 2023 год число легковых электромобилей в России выросло на 75% и достигло 40 тысяч штук, отмечает RT.
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru