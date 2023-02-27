«Автоваз» поднимет цены весной

По словам главы компании, рост стоимости автомобилей меньше, чем инфляция в период с марта 2022 года по март 2023 года.



Ранее сообщалось, что производство автомобилей в России в 2022 году снизилось на 60 процентов. Заместитель главы Минпромторга РФ Альберт Каримов заявил, что в 2022 году объём производства в стране составил порядка 620 тысяч автомобилей.