«Автоваз» поднимет цены весной
Цены на автомобили «Автоваз» вырастут примерно на 2% с 1 марта текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова.
По словам главы компании, рост стоимости автомобилей меньше, чем инфляция в период с марта 2022 года по март 2023 года.
Ранее сообщалось, что производство автомобилей в России в 2022 году снизилось на 60 процентов. Заместитель главы Минпромторга РФ Альберт Каримов заявил, что в 2022 году объём производства в стране составил порядка 620 тысяч автомобилей.
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