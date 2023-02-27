«Автоваз» поднимет цены весной

Цены на автомобили «Автоваз» вырастут примерно на 2% с 1 марта текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

На «АвтоВАЗе» стартовало предсерийное производство обновленной Lada Vesta

По словам главы компании, рост стоимости автомобилей меньше, чем инфляция в период с марта 2022 года по март 2023 года.

Ранее сообщалось, что производство автомобилей в России в 2022 году снизилось на 60 процентов. Заместитель главы Минпромторга РФ Альберт Каримов заявил, что в 2022 году объём производства в стране составил порядка 620 тысяч автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Каса
ТЕГИ:АвтомобильЦены"автоваз"
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