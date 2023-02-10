На «АвтоВАЗе» стартовало предсерийное производство обновленной Lada Vesta

Предсерийное производство обновленной Lada Vesta NG начали на площадке «АвтоВАЗа». Его запустили глава корпорации Максим Соколов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

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К серийному выпуску модели должны приступить уже в марте 2023 года, а еще через месяц первые автомобили поступят в автосалоны. В ближайшие несколько месяцев «АвтоВАЗ» будет продолжать подготовку к старту полноценного выпуска модели, а также настроит оборудование и организует логистические схемы.

Ранее пресс-секретарь «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский заявил, что в России работают триста дилерских центров, потому автомобили LADA Vesta могут быть в наличии. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Каса
ТЕГИ:ПроизводствоАвтомобили"автоваз"
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