На «АвтоВАЗе» стартовало предсерийное производство обновленной Lada Vesta

К серийному выпуску модели должны приступить уже в марте 2023 года, а еще через месяц первые автомобили поступят в автосалоны. В ближайшие несколько месяцев «АвтоВАЗ» будет продолжать подготовку к старту полноценного выпуска модели, а также настроит оборудование и организует логистические схемы.

Ранее пресс-секретарь «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский заявил, что в России работают триста дилерских центров, потому автомобили LADA Vesta могут быть в наличии. Об этом сообщило агентство НСН.

