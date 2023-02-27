Производство автомобилей в России в 2022 году снизилось на 60 процентов
27 февраля 202315:27
Заместитель главы Минпромторга РФ Альберт Каримов заявил, что в 2022 году объём производства в стране составил порядка 620 тысяч автомобилей, сообщает РИА Новости.
Выступая в Совете Федераций он уточнил, что это на 60% меньше, чем в 2021-м. Каримов добавил, что речь идёт об автомобилях всех сегментов.
Ранее эксперты агентства «Автостат» указали, что в 2023 году доля продаж китайских иномарок в России может увеличиться вдвое и достичь 40%, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- Сервис «Работа в России» дополнят стажировками и практиками
- Обвинившая Мэнсона в насилии модель призналась в обмане
- Прокурор попросил заочно назначить Тихановской 19 лет колонии
- Госдолг Германии за два вырос в десять раз
- В Швейцарии озвучили условия для реэкспорта оружия Украине
- Производство автомобилей в России в 2022 году снизилось на 60 процентов
- СМИ сообщили о планах Запада принудить Украину к переговорам в случае неудач на фронте
- Лукашенко призвал силовиков быть готовыми принимать меры на границе
- Судан обвинил 36 россиян в подрыве экономики страны
- СМИ: Головин продлил контракт с ФК «Монако»
27 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru