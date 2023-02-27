Производство автомобилей в России в 2022 году снизилось на 60 процентов

Заместитель главы Минпромторга РФ Альберт Каримов заявил, что в 2022 году объём производства в стране составил порядка 620 тысяч автомобилей, сообщает РИА Новости.

Продажи новых легковых автомобилей в России в январе упали на 63 процента

Выступая в Совете Федераций он уточнил, что это на 60% меньше, чем в 2021-м. Каримов добавил, что речь идёт об автомобилях всех сегментов.

Ранее эксперты агентства «Автостат» указали, что в 2023 году доля продаж китайских иномарок в России может увеличиться вдвое и достичь 40%, сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Каса
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