АвтоВАЗ отзывает около 80 тысяч машин без блока управления системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Как отмечается, российский автогигант объявляет кампанию по дооснащению автомобилей, у которых нет блока управления системой «ЭРА-ГЛОНАСС» устройствами вызова экстренных оперативных служб. В настоящее время без блока управления продается 60-70% Lada.

Все работы в рамках данной кампании бесплатны для владельцев машин.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в эфире НСН заявил, что дефицит по кнопкам ГЛОНАСС существует уже давно, но есть разрешение временно выпускать Lada Vesta NG без этой опции.

