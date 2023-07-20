АвтоВАЗ отзывает около 80 тысяч машин без блока управления системой «ЭРА-ГЛОНАСС»
АвтоВАЗ отзывает около 80 тысяч машин марок GRANTA, Legend, Travel, которые были проданы в 2022-2023 годах. Об этом сообщили в Минпромторге.
Как отмечается, российский автогигант объявляет кампанию по дооснащению автомобилей, у которых нет блока управления системой «ЭРА-ГЛОНАСС» устройствами вызова экстренных оперативных служб. В настоящее время без блока управления продается 60-70% Lada.
Все работы в рамках данной кампании бесплатны для владельцев машин.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в эфире НСН заявил, что дефицит по кнопкам ГЛОНАСС существует уже давно, но есть разрешение временно выпускать Lada Vesta NG без этой опции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru