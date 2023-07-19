Разрешили без ГЛОНАСС: В России продают Lada Vesta NG в неполной комплектации

Когда недостающие запчасти появятся, «АвтоВАЗ» сделает отзывную кампанию, пока что можно продавать автомобили без них со скидкой. Об этом НСН заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

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Ранее глава Ассоциации «Автомобильные дилеры России» Алексей Подщеколдин на пресс-конференции сообщил, что 60-70% автомобилей Lada Vesta NG, которые поступают к дилерам, приходят в «недокомплекте». По его словам, у автомобилей не хватает кнопок ГЛОНАСС и рамок щитка приборов. Подщеколдин отметил, что такие автомобили не продают клиентам, а дилерские центры ждут поставок недостающих частей с «АвтоВАЗа». Казаченко согласился с нехваткой указанных запчастей, но подчеркнул, что автомобили вполне можно продавать без них.

«По ГЛОНАСС дефицит уже давно, но сейчас разрешили временно выпускать автомобили без ГЛОНАСС. Тот же “АвтоВАЗ” потом может сделать отзывную кампанию, когда появятся компоненты для установки этой опции, и поставить кнопку клиентам. Что же касается рамки щитка приборов, можно продать автомобиль без нее со скидкой. Потом, когда эта деталька появится, в качестве жеста доброй воли можно ее поставить. Это не займет много времени: кнопка ГЛОНАСС устанавливается два с половиной часа, рамка приборной панели — минуты полторы-две. Остальных запчастей на Lada Vesta NG хватает, никакого дефицита нет», — сказал Казаченко.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто предсказал высокий спрос на Lada Vesta NG из-за отсутствия конкурентов в ценовой категории. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

