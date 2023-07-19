Автодилеры сообщили о некомплектных Lada Vesta NG

Порядка 60-70% автомобилей Lada Vesta NG, поступающих к дилерам, приходят в «недокомплекте». Об этом сообщил глава Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) Алексей Подщеколдин на пресс-конференции.

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По его словам, у машин не хватает кнопок ГЛОНАСС и рамки щитка приборов. Такие автомобили дилерские центры не продают, а ждут поставок недостающих частей с АвтоВАЗа, чтобы затем установить их самостоятельно, передает Autonews. Продавать уже доукомплектованные машины можно будет только через один-два месяца.

Отсутствие конкурентов в этой ценовой категории обеспечит высокий спрос на Lada Vesta NG. Об этом НСН заявил ранее автоэксперт Игорь Моржаретто. Начальная цена седана Lada Vesta NG в комплектации Comfort составит 1 239 900 рублей.

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