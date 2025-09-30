«У нас есть техрегламент, который обязателен для всех транспортных средств. Там где-то была оговорка про то, что автомобили Армении, Абхазии, Южной Осетии и Грузии не должны соответствовать техрегламенту. А наш техрегламент как раз и предусматривает ограничения на тонировку. Но сегодня крайне редко встречаются тонированные машины, да и никто, честно говоря, не смог бы вразумительно доказать какое-то ее влияние на безопасность. Поэтому борьба с тонировкой, на мой взгляд, представляет собой создание видимости борьбы за безопасность», - рассказал он.

По его словам, проблемы дорог и некорректно работающих дорожных камер должны волновать соответствующие структуры куда больше, чем тонировка.

«Тем более, что в сфере безопасности у нас есть куда более серьезные проблемы, чем отлов тонированных машин. А отловить машину вообще может только инспектор на дороге. У нас качество дорог, мягко говоря, не очень, даже в московском регионе. У нас много ремонтов, которые не обозначены, много ямок на дорогах, много камер, которые стоят непонятно как и фиксируют нарушение скорости, которое не всегда имеет место быть. У нас же есть ГИБДД - кому как не им влиять на факторы безопасности дорожного движения. Ведь и разметка, и дорожные знаки, и качество дороги - это все влияет на безопасность», - подытожил он.

Ранее депутаты от партии «Новые люди» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене административной ответственности за тонировку автомобилей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

