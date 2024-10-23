«Автостат»: За 10 лет новые автомобили в России подорожали втрое
Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля за последние 10 лет возросла в России в 3,1 раза, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Уточняется, что по итогам 2014 года цена новой машины составляла миллион рублей, а за восемь месяцев 2024 года она достигла 3,1 миллиона рублей.
Среди главных причин роста стоимости автомобилей эксперты отмечают рост ставок утильсбора, инфляцию, а также дефицит поставки новых машин на российский авторынок.
Ранее сообщалось, что в первую неделю октября в России было реализовано 56 тысяч новых автомобилей машин, во вторую неделю продажи снизились на 24% по сравнению с предыдущей неделей, до 42,6 тысячи машин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru