«Автостат»: За 10 лет новые автомобили в России подорожали втрое

Уточняется, что по итогам 2014 года цена новой машины составляла миллион рублей, а за восемь месяцев 2024 года она достигла 3,1 миллиона рублей.

Среди главных причин роста стоимости автомобилей эксперты отмечают рост ставок утильсбора, инфляцию, а также дефицит поставки новых машин на российский авторынок.

Ранее сообщалось, что в первую неделю октября в России было реализовано 56 тысяч новых автомобилей машин, во вторую неделю продажи снизились на 24% по сравнению с предыдущей неделей, до 42,6 тысячи машин, передает «Радиоточка НСН».

