«Автостат»: Продажи подержанных автомобилей снизились в сентябре на 5,5%
В сентябре 2024 года россияне купили 529,4 тысячи подержанных легковых автомобилей, что на 3,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает агентство «Автостат».
Уточняется, что показатель также является максимальным за последние 34 месяца. Наиболее часто покупатели отдавали предпочтение автомобилям Lada, в сентябре продажи составили 127,5 тысячи единиц. Второе место среди популярных брендов занимает Toyota (54,2 тысячи машин), тройку лидеров замыкает Kia (32,3 тысячи единиц). Помимо них в топ-5 также вошли Hyundai (30,3 тысячи единиц) и Nissan (25,1 тысячи единиц).
При этом эксперты агентства прогнозируют, что общий объем рынка легковых автомобилей с пробегом в 2024 году составит 5,75 – 5,9 миллиона единиц.
Ранее сообщалось, что в октябре продажи новых автомобилей в России снижаются с каждой неделей. В первую неделю месяца было реализовано 56 тысяч машин, во вторую продажи снизились на 24% по сравнению с предыдущей неделей, до 42,6 тысячи машин, передает «Радиоточка НСН».
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