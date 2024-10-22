«Автостат»: Продажи подержанных автомобилей снизились в сентябре на 5,5%

Уточняется, что показатель также является максимальным за последние 34 месяца. Наиболее часто покупатели отдавали предпочтение автомобилям Lada, в сентябре продажи составили 127,5 тысячи единиц. Второе место среди популярных брендов занимает Toyota (54,2 тысячи машин), тройку лидеров замыкает Kia (32,3 тысячи единиц). Помимо них в топ-5 также вошли Hyundai (30,3 тысячи единиц) и Nissan (25,1 тысячи единиц).

При этом эксперты агентства прогнозируют, что общий объем рынка легковых автомобилей с пробегом в 2024 году составит 5,75 – 5,9 миллиона единиц.

Ранее сообщалось, что в октябре продажи новых автомобилей в России снижаются с каждой неделей. В первую неделю месяца было реализовано 56 тысяч машин, во вторую продажи снизились на 24% по сравнению с предыдущей неделей, до 42,6 тысячи машин, передает «Радиоточка НСН».

