Автоштрафы можно будет оспорить онлайн

Законопроект, который позволить оспаривать постановления по делам об административных правонарушениях, может вступить в силу уже в ближайшем будущем. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что документ уже разработан, и сейчас находится на этапе межведомственного согласования. Также известно, что кабинет министров не поддерживал предложенную вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым идею об электронном оспаривании автоштрафов.

Однако в тексте законопроекта говорится о внедрении и использовании Единого портала госуслуг, а также системы межведомственного электронного взаимодействия для оплаты таких квитанций.

Ранее стало известно о планах российского правительства ввести штраф для автомобилистов, не оплативших проезд по платной трассе. По словам председателя общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктора Похмелкина в эфире НСН, правительству всегда выгоднее обложить население новыми поборами, чем продумать систему контроля для недопущения неплательщиков.

