В российских автошколах может появиться новая обязательная проверка — по навыкам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Такая мера включена в комплекс предложений по повышению качества подготовки водителей, пишет ТАСС. Нестеренко назвал эти навыки обязательными, однако призвал давать их не в рамках базового курса автошкол.

«Это очень важный и полезный навык, потому что в случае ДТП необходимо оказать скорую медицинскую помощь. Большие вопросы заключаются в том, как это будет проверяться и какие навыки будут требовать. Если это будет практический экзамен, то сколько тогда будет стоить обучение? Серьезные затраты требуются для того, чтобы подготовить специалистов такого уровня. Автошколы сегодня дают минимальные базовые знания. Я считаю, что подобное нужно выводить в отдельную категорию. Все водители же не могут стать медиками. Нужно как-то по-другому это делать. Если мы будем проверять эти знания тестами, то это никуда не годится, ведь тесты можно просто зазубрить. Автошколы — не пункты подготовки специалистов медицины катастроф. Базовые знания необходимы каждому водителю, он должен понимать, как действовать при ДТП. Однако врачи просто смеются сейчас над теми медицинскими вопросами в тестах, которые дают в ГАИ. Там это не просто шаблонно, а даже устарело», — сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр сказал НСН, что включение темы, посвященной дорожно-транспортным происшествиям, в «Разговоры о важном» в школах не решит проблему знаний правил дорожного движения в целом.

