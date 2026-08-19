Выживание и рост торгово-развлекательных центров на сегодня зависит от смещения в сторону развлечения, также это связано с социальными задачами, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН. ﻿

«Выживание и рост торгово-развлекательных центров на сегодня зависит от смещения в сторону развлечения, также это связано с социальными задачами. Развлечение – это не только игровые комнаты для детей и кинотеатры, это обширная история. Торговые центры должны стать точкой социального притяжения для жителей. Как это сделать? Здесь много вариантов, и чисто коммерческих, и во взаимодействии с государством. У нас значительная внешкольная классная работа, кружковое движение, активность детей после школы. Можно использовать площади и мощности для этого, чтобы повысить количество посетителей и продаж. Сегодня важно, чтобы люди приходили. Это могут библиотечные структуры, подготовка к ЕГЭ и так далее», - рассказал он.

За последний год в ТЦ Москвы закрылось более 2 тыс. точек. Открытия компенсировали закрытия лишь частично: около 80% по числу точек и около 75% по площадям. По данным СМИ, 50–60% закрытий пришлось на магазины одежды и других товаров фэшн категории, 8,6% — на точки бытовой техники и электроники, 5,7% — на магазины товаров для дома. Почти 50 брендов решили закрыть магазины в России или сократить число точек. В Москве более 40% торговых центров нуждаются в обновлении.

