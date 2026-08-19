«У нас директоров театров не выбирают — их назначают. Думаю, если бы их выбрали, то театрами руководили бы совсем другие люди. Посоветуем Олегу Меньшикову почаще бывать со своими студентами, а не раз в полгода, и тогда не будет таких заявлений. Отнимать у ребят мечту в самом начале их творческого пути в 16-17 лет, по-моему, это напоминает ситуацию, когда была пятая графа в паспорте, и евреи не могли учиться в вузах и занимать руководящие должности», — ответил он.

Ранее Олег Меньшиков в социальных сетях заявил, что сегодня количество вузов и их выпускников несоизмеримо больше потребностей театров и киноиндустрии, в связи с чем призвал оставить в России лишь шесть-семь театральных институтов. Также он упомянул, что в России нет стольких талантливых педагогов, чтобы обучить всех студентов. В результате, по его словам, выпускники театральных вузов часто оказываются с дипломом, но без профессии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

