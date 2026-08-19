Ректор МосИТИ резко ответил Меньшикову на критику театрального образования

Если Олег Меньшиков будет чаще видеть своих студентов, то, может быть, не будет пророчить выпускникам театральных вузов забвение, сказал в пресс-центре НСН Дмитрий Томилин.

Отнимать у молодых ребят мечту стать актерами и построить карьеру — это похоже на дискриминацию евреев, когда им нельзя было поступать в вузы. Так профессор, ректор МосИТИ им. Кобзона Дмитрий Томилин прокомментировал слова худрука Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, раскритиковавшего систему театрального образования.

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«У нас директоров театров не выбирают — их назначают. Думаю, если бы их выбрали, то театрами руководили бы совсем другие люди. Посоветуем Олегу Меньшикову почаще бывать со своими студентами, а не раз в полгода, и тогда не будет таких заявлений. Отнимать у ребят мечту в самом начале их творческого пути в 16-17 лет, по-моему, это напоминает ситуацию, когда была пятая графа в паспорте, и евреи не могли учиться в вузах и занимать руководящие должности», — ответил он.

Ранее Олег Меньшиков в социальных сетях заявил, что сегодня количество вузов и их выпускников несоизмеримо больше потребностей театров и киноиндустрии, в связи с чем призвал оставить в России лишь шесть-семь театральных институтов. Также он упомянул, что в России нет стольких талантливых педагогов, чтобы обучить всех студентов. В результате, по его словам, выпускники театральных вузов часто оказываются с дипломом, но без профессии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/
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