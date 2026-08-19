Не тот кормилец: ТЦ зарабатывают на развлечениях не больше 6% дохода

Для большинства ТЦ мода является ключевым кормильцем, это примерно 30% от доходов, заявила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева в пресс-центре НСН.

«Для большинства ТЦ мода является ключевым кормильцем, у двух третей ТЦ более 30% от общей площади занимает мода, столько же примерно в оборотах. Если человек не покупает, а просто примеряет, торговые центры на этом не зарабатывают. За первое полугодие каждый второй торговый центр увеличил площадь развлечений более чем на 5%. На библиотеках и кружках ТЦ не могут заработать, они не смогут функционировать. Мода пока является ключевым кормильцем, а страдает она из-за маркетплейсов. С развлекательной функцией надо аккуратно обращаться, это не более 4-6% от дохода», - рассказала она.

Аналитики говорят, что именно фэшн категория арендаторов по-прежнему является ключевой. По оценкам аналитиков, на одежду, обувь и аксессуары приходится 31% точек и 28% занимаемых площадей. За год мода потеряла 2,3 п.п. по точкам и 1,9 п.п. по площадям — крупнейший структурный сдвиг в составе московских ТЦ. Нарастили свои доли общепит, центры досуга и товары для дома, пояснили аналитики.

