Раскрыта главная цель Трампа на переговорах в Китае
Президент США хочет охладить отношения России и КНР и надавить на Иран через Китай, заявил НСН Андрей Кошкин.
США нуждаются в экономическом и политическом сотрудничестве с Поднебесной, но Пекин согласится только на то, что выгодно ему, а не американцам, рассказал заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с НСН.
Президент США Дональд Трамп с делегацией прибыл в Пекин, сообщило Центральное ТВ Китая. Это первый визит Трампа в Китай за 9 лет. Как ожидается, Трамп проведет в Китае три дня. С ним прилетели, в том числе, глава Space X Илон Маск и генеральный директор Apple Тим Кук. Кошкин подчеркнул, что эта поездка нужна, в первую очередь, американскому бизнесу.
«Акцент переговоров сделан на экономической составляющей. США нацелены на китайский рынок, и Китай нацелен на американский рынок. Но китайцы согласятся только на то, что им выгодно и готовы к сотрудничеству только без давления и фанатизма со стороны Вашингтона. Важный вопрос — это поставки сельхозпродукции и авиационной техники из США в Китай, поэтому на переговорах есть представители Boeing. Помимо них там представители 20 компаний. Говоря языком Трампа, речь идет о серьезной экономической сделке. Си Цзиньпин говорил о том, что отношения Китая и США — это корабль с двумя капитанами. Это расценивается как желание взаимодействовать, сотрудничать, а не бросать его в пучине шторма», — указал он.
Кошкин добавил, что Трамп хочет от Китая и политических уступок.
«Первый вопрос — это Ближний Восток. Все прекрасно знают, что иранская нефть поставляется в Китай, а у страны хорошие отношения с Ираном. С геополитической точки зрения Трамп бы хотел подключить Пекин к решению конфликта. У него также есть желание охладить российско-китайские отношения. Почему? Потому что в страну запланирован визит нашего президента. В данном случае сближение России и Китая для Соединенных Штатов не лучший тандем, который будет взаимодействовать. Здесь есть огромная заинтересованность в геополитическом балансе со стороны Трампа. Но США не смогут прогнуть Китай под себя», — отметил он.
Ранее военно-политический аналитик, научный сотрудник РАНХиГС при Президенте РФ Дарко Тодоровски усомнился в эфире НСН, что переговоры между Трампом и Си приведут к значимым результатам.
