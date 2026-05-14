США нуждаются в экономическом и политическом сотрудничестве с Поднебесной, но Пекин согласится только на то, что выгодно ему, а не американцам, рассказал заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с НСН.

Президент США Дональд Трамп с делегацией прибыл в Пекин, сообщило Центральное ТВ Китая. Это первый визит Трампа в Китай за 9 лет. Как ожидается, Трамп проведет в Китае три дня. С ним прилетели, в том числе, глава Space X Илон Маск и генеральный директор Apple Тим Кук. Кошкин подчеркнул, что эта поездка нужна, в первую очередь, американскому бизнесу.