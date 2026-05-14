Экс-главу офиса Зеленского отправили под стражу на 60 суток
Украинский Высший антикоррупционный суд отправил под стражу бывшего главу офиса президента страны Андрея Ермака, которого обвиняют в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом. Об этом пишет РИА Новости.
Инстанция избрала бывшему чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой залога в 140 млн гривен ($3,1 млн).
При этом Ермак заявил, что у него нет средств для внесения залога, пишет Ura.ru.
Ранее украинские Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Ермаку обвинение в легализации 460 млн гривен ($10,5 млн) в ходе строительства элитной недвижимости. Бывшему главе офиса президента может грозить от 8 до 15 лет заключения.
Горячие новости
- ФИФА впервые проведет шоу с мировыми звездами в перерыве финала ЧМ
- Раскрыта главная цель Трампа на переговорах в Китае
- Экс-главу офиса Зеленского отправили под стражу на 60 суток
- Си Цзиньпин и Трамп договорились о поддержке для встречи лидеров АТЭС
- В России средняя социальная пенсия выросла почти на тысячу рублей за год
- Юрист Милютина: Заменить российский паспорт за границей нельзя
- Индия ввела временный запрет на экспорт сахара
- Ловушка и конфликт интересов: Как прошли первые переговоры Трампа и Си Цзиньпина
- Врач рассказала, какие грызуны переносят хантавирус Андес
- В Пекине завершилась встреча Си Цзиньпина и Трампа