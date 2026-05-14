Экс-главу офиса Зеленского отправили под стражу на 60 суток

Украинский Высший антикоррупционный суд отправил под стражу бывшего главу офиса президента страны Андрея Ермака, которого обвиняют в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом. Об этом пишет РИА Новости.

Ермак отказался комментировать связь с Зеленским в зале суда

Инстанция избрала бывшему чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой залога в 140 млн гривен ($3,1 млн).

При этом Ермак заявил, что у него нет средств для внесения залога, пишет Ura.ru.

Ранее украинские Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Ермаку обвинение в легализации 460 млн гривен ($10,5 млн) в ходе строительства элитной недвижимости. Бывшему главе офиса президента может грозить от 8 до 15 лет заключения.

ФОТО: EPA / ТАСС
