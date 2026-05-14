Си Цзиньпин и Трамп договорились о поддержке для встречи лидеров АТЭС
14 мая 202609:28
Юлия Савченко
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о поддержке в проведении неформальной встречи лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.
Ранее главы двух государств провели встречу в Пекине. Переговоры состоялись в рамках трехдневного визита Трампа в Китай, пишет Ura.ru.
По данным телевидения, Си Цзиньпин и Трамп условились приложить совместные усилия для успешного проведения неформальной встречи лидеров АТЭС и саммита Группы двадцати в текущем году.
Горячие новости
- Экс-главу офиса Зеленского отправили под стражу на 60 суток
- Си Цзиньпин и Трамп договорились о поддержке для встречи лидеров АТЭС
- В России средняя социальная пенсия выросла почти на тысячу рублей за год
- Юрист Милютина: Заменить российский паспорт за границей нельзя
- Индия ввела временный запрет на экспорт сахара
- Ловушка и конфликт интересов: Как прошли первые переговоры Трампа и Си Цзиньпина
- Врач рассказала, какие грызуны переносят хантавирус Андес
- В Пекине завершилась встреча Си Цзиньпина и Трампа
- Над территорией России перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА
- Названы финалисты, претендующие на премию «ТЭФИ-2026»