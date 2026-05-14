Си Цзиньпин и Трамп договорились о поддержке для встречи лидеров АТЭС

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о поддержке в проведении неформальной встречи лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Ловушка и конфликт интересов: Как прошли первые переговоры Трампа и Си Цзиньпина

Ранее главы двух государств провели встречу в Пекине. Переговоры состоялись в рамках трехдневного визита Трампа в Китай, пишет Ura.ru.

По данным телевидения, Си Цзиньпин и Трамп условились приложить совместные усилия для успешного проведения неформальной встречи лидеров АТЭС и саммита Группы двадцати в текущем году.

ФОТО: ТАСС / YONHAP / EPA
