Авторы поправок к закону об алкоголе объяснили понятие «шампанское»

По мнению Росалкогольрегулирования, на кириллице названия определяют вид продукта, а не наименование местности, где он был произведен. Хотя в Евросоюзе по регламенту название «шампанское» могут иметь только вина, произведенные в провинции Шампань во Франции.

Автор поправок к закону депутат Михаил Шеремет утверждает, что термин «российское шампанское» можно использовать только в России. Депутат Владимир Синяговский отметил, что князь Голицын стал прародителем виноделия в России, поэтому нет смысла спорить о родине шампанского. Как посчитала депутат Наталья Боева, если игристое вино произведено в России по всем правилам, то оно может называться «российским шампанским».

