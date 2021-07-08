Авторы поправок к закону об алкоголе объяснили понятие «шампанское»
Авторы законопроекта, который стал причиной приостановки поставок шампанского Moet Hennessy в Россию, объяснили, что не будут отменять популярное название, пишет РБК.
По мнению Росалкогольрегулирования, на кириллице названия определяют вид продукта, а не наименование местности, где он был произведен. Хотя в Евросоюзе по регламенту название «шампанское» могут иметь только вина, произведенные в провинции Шампань во Франции.
Автор поправок к закону депутат Михаил Шеремет утверждает, что термин «российское шампанское» можно использовать только в России. Депутат Владимир Синяговский отметил, что князь Голицын стал прародителем виноделия в России, поэтому нет смысла спорить о родине шампанского. Как посчитала депутат Наталья Боева, если игристое вино произведено в России по всем правилам, то оно может называться «российским шампанским».
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