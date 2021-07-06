Бильжо о «дешампанизации»: России - портвейн, Португалии - «Три семерки»

Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Во Франции рассказали о своем взгляде на спор о шампанском

Франция знает о ситуации с маркировкой шампанского в России и продолжит работать с российской стороной в этом направлении, заявил глава министерства сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому импортное шампанское в нашей стране будет маркироваться как игристое вино.

Андрей Бильжо: «Мне, кажется, французам надо поработать на тему коньяка, потому что коньяк, конечно, российский напиток. Португальцам надо поработать на тему портвейна, потому что в Португалии этот напиток должен называться «красное крепкое» или «три семерки». Не надо забирать наши бренды и наши напитки, дорогие иностранные друзья, иначе вы все станете иностранными агентами», - пошутил собеседник НСН.

2

Лишение Добровинского статуса адвоката признали законным

Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции по иску юриста Александра Добровинского к Адвокатской палате Москвы, совет которой после процесса над актером Михаилом Ефремовым прекратил его адвокатский статус.

Андрей Бильжо: «Ну что ж сделаешь? Адвокат Добровинский переиграл, он всегда был артистичен, но здесь он просто переборщил, пересолил, что называется», - добавил художник.

3

В России подорожали подержанные автомобили

Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России по итогам июня 2021 года составила 747,7 тысячи рублей, что на 8,7% больше, чем годом ранее.

Андрей Бильжо: «Хотелось бы добавить строчку: «Подорожали поддержанные автомобили и подешевели новые». Но это сказать у меня никак не получится, потому что это неправда», - отметил он.

4

В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Противопоказаниями к вакцинации от COVID являются признаки ОРЗ или повышенная температура, период лактации, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет.

Андрей Бильжо: «Должен, друзья, сказать вам, что, во-первых, наконец-то, а во-вторых, это чистая ерунда. Это просто общие слова? Ну что значит признаки ОРЗ? Что значит обострение хронических заболеваний? Общие слова, друзья мои, ничего конкретного не сказал нам Минздрав», - резюмировал собеседник. 

5

Ученые предупредили о появлении 22 мутаций коронавируса за четыре месяца

Ученые из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл (США) спрогнозировали появление нескольких десятков мутаций коронавируса. Исследование опубликовано на портале препринтов medRxiv и пока не прошло рецензирование. 

Андрей Бильжо: «А это, друзья мои, «радостная» новость… Есть слово, которое я хотел бы сказать, но не могу его произнести, потому что оно относится к разряду обсценной лексики», - прокомментировал художник. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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