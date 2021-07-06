Бильжо о «дешампанизации»: России - портвейн, Португалии - «Три семерки»

Андрей Бильжо: «Мне, кажется, французам надо поработать на тему коньяка, потому что коньяк, конечно, российский напиток. Португальцам надо поработать на тему портвейна, потому что в Португалии этот напиток должен называться «красное крепкое» или «три семерки». Не надо забирать наши бренды и наши напитки, дорогие иностранные друзья, иначе вы все станете иностранными агентами», - пошутил собеседник НСН.

