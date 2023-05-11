В отрасли разнесли идею Центробанка контролировать оборот подержанных автозапчастей
Чаще всего при ремонте автомобилей используются подержанные железо, бамперы, двигатели, коробки передач, детали интерьера и проводка, сказал НСН Александр Казаченко.
Предложенную Центробанком идею установить госконтроль за оборотом подержанных автозапчастей невозможно осуществить на практике, заявил НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Ранее в Центробанке заявили о необходимости госконтроля оборота б/у автозапчастей. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на директора департамента страхового рынка ЦБ Илью Смирнова. По его словам, это необходимо, чтобы не провоцировать угоны машин и ухудшение криминальной обстановки в стране. Казаченко назвал нереальным осуществление такого контроля.
«Не могу даже предположить, как можно это проконтролировать. Что, нужно каждую битую машину, с которой сняли уцелевшие запасные части, где-то регистрировать? У нас порой бывает очень много предложений, которые невозможно осуществить на практике», — сказал Казаченко.
Собеседник НСН также пояснил, какие подержанные запчасти популярны среди автолюбителей.
«В основном используется б/у железо, пластик (бамперы), двигатели, коробки передач и частично проводка, салонные детали интерьера», — добавил эксперт.
В заключение Казаченко рассказал, насколько сейчас доступны подержанные автозапчасти.
«Есть специализированные компании, которые занимаются разборкой автомобилей. Частники тоже продают б/у детали. Так что вариантов очень много. Что же касается ремонта автомобиля, при использовании подержанных автозапчастей он обойдется примерно вдвое дешевле, чем установка новых деталей», — подытожил он.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что на российском авторынке появляется все больше поддельных китайских запчастей, которые нельзя считать безопасными. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 344 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 985 / сут.
- Песков раскритиковал решение о недопуске фехтовальщиков из РФ к соревнованиям
- Москвичку задержали за съемку порно с 9-летним сыном
- ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в страну
- Лева Би-2 подтвердил отмену концерта в Лужниках
- СМИ: один человек погиб из-за взрыва газа в подмосковном Раменском
- В Кремле пообещали ответить на конфискацию активов Малофеева в США
- В Милане прогремел мощный взрыв
- Песков призвал «не забегать далеко» относительно возобновления дипотношений с Грузией
- «Ответят военные»: Песков оценил передачу Украине ракет большой дальности
- В ОКР назвали невыполнимыми критерии МОК по допуску россиян на соревнования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru