В отрасли разнесли идею Центробанка контролировать оборот подержанных автозапчастей

Чаще всего при ремонте автомобилей используются подержанные железо, бамперы, двигатели, коробки передач, детали интерьера и проводка, сказал НСН Александр Казаченко.


Предложенную Центробанком идею установить госконтроль за оборотом подержанных автозапчастей невозможно осуществить на практике, заявил НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

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Ранее в Центробанке заявили о необходимости госконтроля оборота б/у автозапчастей. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на директора департамента страхового рынка ЦБ Илью Смирнова. По его словам, это необходимо, чтобы не провоцировать угоны машин и ухудшение криминальной обстановки в стране. Казаченко назвал нереальным осуществление такого контроля.

«Не могу даже предположить, как можно это проконтролировать. Что, нужно каждую битую машину, с которой сняли уцелевшие запасные части, где-то регистрировать? У нас порой бывает очень много предложений, которые невозможно осуществить на практике», — сказал Казаченко.

Собеседник НСН также пояснил, какие подержанные запчасти популярны среди автолюбителей.

«В основном используется б/у железо, пластик (бамперы), двигатели, коробки передач и частично проводка, салонные детали интерьера», — добавил эксперт.

В заключение Казаченко рассказал, насколько сейчас доступны подержанные автозапчасти.

«Есть специализированные компании, которые занимаются разборкой автомобилей. Частники тоже продают б/у детали. Так что вариантов очень много. Что же касается ремонта автомобиля, при использовании подержанных автозапчастей он обойдется примерно вдвое дешевле, чем установка новых деталей», — подытожил он.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что на российском авторынке появляется все больше поддельных китайских запчастей, которые нельзя считать безопасными. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИа Новости / Наталья Горшкова
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