Зачем меняют автоправа? Названы главные плюсы нововведений МВД

Автоэксперт рассказал в интервью НСН, что теперь водителям больше не придется получать права международного образца.

Глава МВД дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). Так, на правах на русском, французском и немецком будет написано: «водительское удостоверение». В ПТС появятся данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках.

Свидетельство о регистрации транспортного средства будет дополнено информацией о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.

Автоэксперт Олег Осипов оценил в эфире НСН эти нововведения.

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«Изменения, касающиеся водительских прав, это совершенно правильная вещь. До этого существовала глупая практика еще и международные удостоверения выписывать, которые действовали три года и за ними приходилось приходить отдельно. Теперь же написанные на латинице фамилия и имя избавляют от необходимости оформлять ненужный документ. А вот что касается изменений в ПТС, то не вижу ничего в этом страшного. Это дело государственное. Надо указывать лошадиные силы, объем двигателя, значит будут указывать», - пояснили эксперт.

В России в 2019 году водительские удостоверения на право управления транспортными средствами получили 1,33 млн человек. При этом в МВД предложили выдавать права категорий C и D только тем водителям, которые имеют минимум год стажа в других категориях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МВДВодительские Права
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