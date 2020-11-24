Зачем меняют автоправа? Названы главные плюсы нововведений МВД

«Изменения, касающиеся водительских прав, это совершенно правильная вещь. До этого существовала глупая практика еще и международные удостоверения выписывать, которые действовали три года и за ними приходилось приходить отдельно. Теперь же написанные на латинице фамилия и имя избавляют от необходимости оформлять ненужный документ. А вот что касается изменений в ПТС, то не вижу ничего в этом страшного. Это дело государственное. Надо указывать лошадиные силы, объем двигателя, значит будут указывать», - пояснили эксперт.

В России в 2019 году водительские удостоверения на право управления транспортными средствами получили 1,33 млн человек. При этом в МВД предложили выдавать права категорий C и D только тем водителям, которые имеют минимум год стажа в других категориях.

