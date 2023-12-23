Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли
23 декабря 202311:07
Крымский мост для передвижения автотранспорта временно перекрыли. Об этом сообщил информцентр сооружения в своем Telegram-канале 23 декабря, в субботу.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — призвали в информцентре.
Подробности решения не сообщают.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова спикера оперативного командования украинских войск «Юг» Натальи Гуменюк о Крымском мосте «неприкрытым экстремизмом», передает РИА Новости.
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- Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru