Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Крымский мост для передвижения автотранспорта временно перекрыли. Об этом сообщил информцентр сооружения в своем Telegram-канале 23 декабря, в субботу.

Глава СБУ пообещал России «много сюрпризов» и уничтожение Крымского моста

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — призвали в информцентре.

Подробности решения не сообщают.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова спикера оперативного командования украинских войск «Юг» Натальи Гуменюк о Крымском мосте «неприкрытым экстремизмом», передает РИА Новости.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Ограничение ДвиженияДвижениеАвтомобилиКрымский Мост

Горячие новости

Все новости

партнеры