Штрафующий громкий транспорт шумомер появится в Москве

Отмечается, что шумомер прошел сертификацию и получил разрешительную документацию в Росстандарте в январе 2025 года. Тестирования прибора проводились с 2021 года.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о том, чтобы прописать норму, разрешающую сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта за езду на шумном автомобиле. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

