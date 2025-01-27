Штрафующий громкий транспорт шумомер появится в Москве

Комплекс фотовидеофиксации «Эфир» начнет работу в Москве. Он способен измерять уровень шума и будет штрафовать владельцев чересчур громких мотоциклов и автомобилей, сообщила пресс-служба Департамента транспорта города Москвы.

В Госдуме предложили аннулировать регистрацию за езду на шумном автомобиле

Отмечается, что шумомер прошел сертификацию и получил разрешительную документацию в Росстандарте в январе 2025 года. Тестирования прибора проводились с 2021 года.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о том, чтобы прописать норму, разрешающую сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта за езду на шумном автомобиле. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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