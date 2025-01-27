Штрафующий громкий транспорт шумомер появится в Москве
Комплекс фотовидеофиксации «Эфир» начнет работу в Москве. Он способен измерять уровень шума и будет штрафовать владельцев чересчур громких мотоциклов и автомобилей, сообщила пресс-служба Департамента транспорта города Москвы.
Отмечается, что шумомер прошел сертификацию и получил разрешительную документацию в Росстандарте в январе 2025 года. Тестирования прибора проводились с 2021 года.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о том, чтобы прописать норму, разрешающую сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта за езду на шумном автомобиле. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Следственная проверка подтвердила самоубиство баскетболиста Тиммы
- Новгородская прокуратура проверит сообщения о массовом недомогании школьников на линейке
- Штрафующий громкий транспорт шумомер появится в Москве
- Курс доллара опустился ниже 97 рублей
- Российскому сельскому хозяйству не хватает больше 200 тысяч работников
- «Проклятие и благословение»: Евгений Цыганов об успехе Юры Борисова и «Мастера»
- Швыдкой понадеялся, что новые руководители «Ленкома» найдут общий язык с Варшавером
- Россия в 2024 году увеличила экспорт сыра на 22%
- Польский министр призвал к бойкоту машин Tesla
- Миссия ШОС не нашла нарушений на выборах в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru