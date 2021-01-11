Штрафное неравенство. Автомобилисты раскритиковали новые условия лишения прав

«Можно спорить – три нарушения, четыре, это вопрос вкуса. Но при этом должно быть обеспечено равенство граждан перед законом. Неважно, как зафиксировано нарушение – на камеру или с протоколом, но если установлены три нарушения, за которые полагается лишение прав, то это должно быть для всех. А когда вы из этого исключаете людей, у которых нарушение зафиксировано с помощью видеокамер, это равенство грубейшим образом нарушается. Я понимаю, что по-другому тоже нельзя: лишать прав можно только по суду, а суд будет рассматривать только протокол, а не данные фотовидеофиксации. Пока у нас существует два порядка привлечения людей к ответственности – по фотовидеофиксации и через протокол – эта норма приниматься не может и не должна», - объяснил Похмелкин.

Вместе с тем он поддержал введение ответственности для владельцев электросамокатов.

«Электросамокаты нужно обязательно регистрировать и распространять на них полис ОСАГО. А дальше для них должны действовать правила, как и для всех участников дорожного движения. Сейчас, если они становятся виновниками ДТП, с них нечего взять. Эту проблему надо решать», - отметил эксперт.

Ранее Виктор Похмелкин в эфире НСН высказал сомнение в необходимости проблесковых маячков для мотоциклистов и возможности парковаться на тротуарах.

