Штрафное неравенство. Автомобилисты раскритиковали новые условия лишения прав

Председатель Движения автомобилистов России в эфире НСН заявил, что в предложении Минюста лишать водителей прав за три грубых нарушения ПДД есть юридическая нестыковка.



Лишать водителей прав на срок до полутора лет предлагает Минюст за три грубых нарушения ПДД в течение года. Это, в частности, выезд на встречную полосу или проезд на красный свет. При этом зафиксированные автоматическими камерами нарушения учитываться не будут.

Как сообщает «Коммерсант», ведомство также намерено ужесточить санкции за пьяное вождение и ввести ответственность для пользователей электросамокатов, нарушивших ПДД.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что в предложении Минюста есть юридическая нестыковка.

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«Можно спорить – три нарушения, четыре, это вопрос вкуса. Но при этом должно быть обеспечено равенство граждан перед законом. Неважно, как зафиксировано нарушение – на камеру или с протоколом, но если установлены три нарушения, за которые полагается лишение прав, то это должно быть для всех. А когда вы из этого исключаете людей, у которых нарушение зафиксировано с помощью видеокамер, это равенство грубейшим образом нарушается. Я понимаю, что по-другому тоже нельзя: лишать прав можно только по суду, а суд будет рассматривать только протокол, а не данные фотовидеофиксации. Пока у нас существует два порядка привлечения людей к ответственности – по фотовидеофиксации и через протокол – эта норма приниматься не может и не должна», - объяснил Похмелкин.

Вместе с тем он поддержал введение ответственности для владельцев электросамокатов.

«Электросамокаты нужно обязательно регистрировать и распространять на них полис ОСАГО. А дальше для них должны действовать правила, как и для всех участников дорожного движения. Сейчас, если они становятся виновниками ДТП, с них нечего взять. Эту проблему надо решать», - отметил эксперт.

Ранее Виктор Похмелкин в эфире НСН высказал сомнение в необходимости проблесковых маячков для мотоциклистов и возможности парковаться на тротуарах.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Виктор ПохмелкинМинюст РФПДД
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