Для автомобилистов в России придумали новый штраф

Российское правительство намерено ввести штраф для автомобилистов, не оплативших проезд по платной трассе. Сумма взыскания может составить до 2,5 тысячи рублей, пишет «Парламентская газета».

Инициативу обсудят сегодня на заседании президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, передает RT.

Необходимость нового штрафа возникла в связи с намерением использовать систему «свободный поток» с постоплатой. Она позволит разгрузить платные дороги, так как водителям не придётся останавливаться в пунктах оплаты. Отмечается, что само строительство пунктов дорого обходится государственному бюджету, сообщает Ura.ru.

Собранные таким образом средства правительство предлагает перечислять в бюджеты регионов, передает РЕН ТВ.

Ранее председатель общественного объединения «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил о неправомерности предложения Госавтоинспекции лишить злостных нарушителей права пользоваться каршерингом.

