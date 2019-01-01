Общество

Автомобилисты России: Камеры на дорогах должны быть только государственными

1 июля16:24

Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал НСН о ситуации с частными камерами видеофиксации.

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), сегодня внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Законом предлагается установить, что работающие в автоматическом режиме специальные технические средства фото и видеофиксации должны находиться исключительно в государственной собственности. Фактически это ставит под запрет так называемые «частные» камеры.

Однако, глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в интервью НСН заявил, что депутаты не учли один очень важный нюанс. В этом вопросе должна быть запрещена любая совместная деятельность государства и частных лиц.

«Может получиться так, что камера и не будет являться частной собственностью. Но вложенные на её установку и эксплуатацию деньги государство на основании договора государственно-частного партнёрства должно будет перечислять частнику. Поэтому камеры должны ставиться и эксплуатироваться исключительно за счёт бюджетных ресурсов. Только так можно решить эту проблему», - заявил он.

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Виктор Похмелкин считает, что частные камеры видеофиксации – это парадокс. Камеры должны сокращать нарушение правил, а лица, которые их ставят, заинтересованы в обратном. Они настроены на увеличении своей прибыли за счёт большего количество нарушений.

«Нормальное государство заинтересовано в первую очередь, чтобы не бюджет свой наполнить, а чтобы аварий было меньше. Потому что за счёт уменьшения аварий можно снизить и нагрузку на бюджет. Но это нормальное государство. Как оно у нас будет? Боюсь, что и этот куцый депутатский вариант, и то не примут», - посетовал Виктор Похмелкин.

Напомним, что сегодня в России закон не запрещает передавать частным структурам и предпринимателям право фиксировать административные правонарушения в области дорожного движения с помощью камер. Делается это на основании госконтрактов.

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ФОТО: flickr.com // Вести Детально
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