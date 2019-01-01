Автомобилисты России: Камеры на дорогах должны быть только государственными
Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал НСН о ситуации с частными камерами видеофиксации.
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), сегодня внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Законом предлагается установить, что работающие в автоматическом режиме специальные технические средства фото и видеофиксации должны находиться исключительно в государственной собственности. Фактически это ставит под запрет так называемые «частные» камеры.
Однако, глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в интервью НСН заявил, что депутаты не учли один очень важный нюанс. В этом вопросе должна быть запрещена любая совместная деятельность государства и частных лиц.
«Может получиться так, что камера и не будет являться частной собственностью. Но вложенные на её установку и эксплуатацию деньги государство на основании договора государственно-частного партнёрства должно будет перечислять частнику. Поэтому камеры должны ставиться и эксплуатироваться исключительно за счёт бюджетных ресурсов. Только так можно решить эту проблему», - заявил он.
Виктор Похмелкин считает, что частные камеры видеофиксации – это парадокс. Камеры должны сокращать нарушение правил, а лица, которые их ставят, заинтересованы в обратном. Они настроены на увеличении своей прибыли за счёт большего количество нарушений.
«Нормальное государство заинтересовано в первую очередь, чтобы не бюджет свой наполнить, а чтобы аварий было меньше. Потому что за счёт уменьшения аварий можно снизить и нагрузку на бюджет. Но это нормальное государство. Как оно у нас будет? Боюсь, что и этот куцый депутатский вариант, и то не примут», - посетовал Виктор Похмелкин.
Напомним, что сегодня в России закон не запрещает передавать частным структурам и предпринимателям право фиксировать административные правонарушения в области дорожного движения с помощью камер. Делается это на основании госконтрактов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В результате паводка в Иркутской области погибли 12 человек
- В МИД предложили обменять Ярошенко на американцев из российских тюрем
- Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
- Увлеченность россиян сериалами объяснили попыткой уйти от реальности
- Аналитик: Не стоит ждать роста цен на топливо после отмены «заморозки»