Автомобилисты России: Камеры на дорогах должны быть только государственными

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), сегодня внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Законом предлагается установить, что работающие в автоматическом режиме специальные технические средства фото и видеофиксации должны находиться исключительно в государственной собственности. Фактически это ставит под запрет так называемые «частные» камеры.

Однако, глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в интервью НСН заявил, что депутаты не учли один очень важный нюанс. В этом вопросе должна быть запрещена любая совместная деятельность государства и частных лиц.

«Может получиться так, что камера и не будет являться частной собственностью. Но вложенные на её установку и эксплуатацию деньги государство на основании договора государственно-частного партнёрства должно будет перечислять частнику. Поэтому камеры должны ставиться и эксплуатироваться исключительно за счёт бюджетных ресурсов. Только так можно решить эту проблему», - заявил он.