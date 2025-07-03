Возвращение 50% скидки на оплату административных штрафов в России отвечает социальной справедливости и позволит повысить их собираемость. Об этом в комментарии НСН заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

В Госдуму поступил законопроект о возвращении 50% скидки на оплату административных штрафов. Предполагается, что она будет работать при условии их погашения в течение 20 дней. Автор инициативы - председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Такая скидка уже действовала в России, но с начала 2025 года её сократили до 25% с одновременным повышением размеров самих штрафов.