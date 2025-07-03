Судиться или «подавиться»: Автомобилисты поддержали возврат 50% скидки на оплату штрафов
Вице-президент «Движения автомобилистов России» Ольшанский заявил НСН, что данная мера повысит собираемость взысканий.
Возвращение 50% скидки на оплату административных штрафов в России отвечает социальной справедливости и позволит повысить их собираемость. Об этом в комментарии НСН заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
В Госдуму поступил законопроект о возвращении 50% скидки на оплату административных штрафов. Предполагается, что она будет работать при условии их погашения в течение 20 дней. Автор инициативы - председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Такая скидка уже действовала в России, но с начала 2025 года её сократили до 25% с одновременным повышением размеров самих штрафов.
«Инициатива эта правильная. Когда некие горячие головы сократили скидку до 25%, собираемость штрафов уменьшилась, потому что, когда платить надо три четверти суммы, легче уже судиться. Надо признать, что у нас многие штрафы начисляются необоснованно. Вот приходит человеку штраф, он думает: ой, судиться дороже, чем, извините за выражение, «подавитесь!» - пошел и заплатил. В случае же 75% сразу приходят мысли: чего так много, а еще есть решение пленума Верховного Суда - если нарушение сфотографировано не камерой стационарной на столбе висящей, а телефоном каким-нибудь, то это незаконно. Ну и не будем мы платить, будем оспаривать. Поэтому, у кого мысли правильные наверху, они поймут, что 50% улучшают собираемость штрафов. Однако, удастся ли убедить думское большинство - это вопрос», - отметил собеседник НСН.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал радикально сократить число машин с мигалками. Так он отреагировал на новые правила движения рядом с автомобилями с включенными спецсигналами.
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