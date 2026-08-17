В Подмосковье вводят обязательную авторизацию для арендных самокатов

Глава ведомства Марат Сибатулин заявил, что новая система позволит фиксировать возраст пользователя и ограничет доступ к аренде для несовершеннолетних.

«Несовершеннолетние пользователи всё чаще используют СИМ – в частности, электросамокаты, – и это напрямую влияет на безопасность дорожного движения», - указал он.

Отмечается, что первым авторизацию с 17 августа в тестовом режиме запустил сервис «Яндекс Go». В министерстве добавили, что процесс верификации простой и занимает всего несколько минут.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила «Радиоточке НСН», что бизнес делает достаточно для недопуска несовершеннолетних до управления самокатами, однако это возможно с молчаливого согласия родителей.

