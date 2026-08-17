В Подмосковье вводят обязательную авторизацию для арендных самокатов
Операторы сервисов аренды электросамокатов и электровелосипедов в Подмосковье обязаны к 30 сентября 2026 года внедрить авторизацию пользователей через подтверждённую учётную запись на «Госуслугах». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Глава ведомства Марат Сибатулин заявил, что новая система позволит фиксировать возраст пользователя и ограничет доступ к аренде для несовершеннолетних.
«Несовершеннолетние пользователи всё чаще используют СИМ – в частности, электросамокаты, – и это напрямую влияет на безопасность дорожного движения», - указал он.
Отмечается, что первым авторизацию с 17 августа в тестовом режиме запустил сервис «Яндекс Go». В министерстве добавили, что процесс верификации простой и занимает всего несколько минут.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила «Радиоточке НСН», что бизнес делает достаточно для недопуска несовершеннолетних до управления самокатами, однако это возможно с молчаливого согласия родителей.
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