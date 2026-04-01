Зачем «Роскосмос» переносит производство ракет подальше от Москвы
В Перми и Омске уже есть производственные мощности по выпуску ракет, однако теперь они еще увеличатся, заявил НСН Александр Железняков.
Качество ракет от переноса производства из Москвы в Омск не пострадает и сотрудников тоже не бросят, однако это просто более экономически обосновано. Об этом НСН рассказал действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков.
Все производственные мощности ракетного Центра Хруничева перенесут из Москвы в Омск, а выпуск ракетных двигателей будет перемещен из Химок в Пермь, пишет РБК. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на пленарном заседании Совета Федерации, передает корреспондент РБК. Железняков раскрыл, что изменится после такого переезда и насколько он обоснован.
«Идея переезда родилась не на пустом месте. В Омске есть предприятие «Полет», куда будет перемещаться это производство. Там долгие годы занимались выпуском ракет. Поэтому перемещение, создание новой производственной линии для других ракет - это нормальный процесс, и качество не пострадает. Тоже самое и с Пермью. Там тоже не в чистое поле перемещают производство двигателей. Есть предприятие, которое занималось выпуском аналогичной продукции. Поэтому просто и в Перми, и в Омске будут увеличены объемы производства, но относительно качества я бы не беспокоился. Переезд в Омск длится уже несколько лет, туда переезжает центр Хруничева с производством ракет «Ангара». Земля в Москве и Подмосковье гораздо дороже, чем в Омске и в Перми. Поэтому экономически это тоже обосновано», - рассказал он.
При этом Железняков заверил, что о сотрудниках производства переживать не стоит, так как их никто не уволит.
«Если производство в Москве закрывается, это не означает, что людей бросят и они будут уволены. Они будут либо заниматься другой работой в Подмосковье, либо переедут туда», - отметил он.
Ранее «Роскосмосе» сообщили о завершении летных испытаний ракеты легкого класса «Ангара-1.2», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»