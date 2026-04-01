«Идея переезда родилась не на пустом месте. В Омске есть предприятие «Полет», куда будет перемещаться это производство. Там долгие годы занимались выпуском ракет. Поэтому перемещение, создание новой производственной линии для других ракет - это нормальный процесс, и качество не пострадает. Тоже самое и с Пермью. Там тоже не в чистое поле перемещают производство двигателей. Есть предприятие, которое занималось выпуском аналогичной продукции. Поэтому просто и в Перми, и в Омске будут увеличены объемы производства, но относительно качества я бы не беспокоился. Переезд в Омск длится уже несколько лет, туда переезжает центр Хруничева с производством ракет «Ангара». Земля в Москве и Подмосковье гораздо дороже, чем в Омске и в Перми. Поэтому экономически это тоже обосновано», - рассказал он.

При этом Железняков заверил, что о сотрудниках производства переживать не стоит, так как их никто не уволит.

«Если производство в Москве закрывается, это не означает, что людей бросят и они будут уволены. Они будут либо заниматься другой работой в Подмосковье, либо переедут туда», - отметил он.

Ранее «Роскосмосе» сообщили о завершении летных испытаний ракеты легкого класса «Ангара-1.2», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

