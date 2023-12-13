Автомобилистов предупредили о риске поломки коробки передач во время снегопада
Попытка выезда с парковки, заваленной снегом, грозит автолюбителю заменой сцепления или дорогостоящим ремонтом коробки передач. Причиной тому является повышенная нагрузка на агрегаты зимой. Об этом сообщил портал «Газета.Ru» со ссылкой на эксперта сети автосервисов Fit Service Александра Гомана.
По словам автоэксперта, живущие за городом автовладельцы, выбираясь из снежного плена, могут спалить сцепление у механической коробки переключения передач или фрикционы автоматической. Автомобили с автоматической трансмиссией в этом случае могут двигаться в так называемом аварийном режиме только на одной передаче. При переключении же происходят ощутимые удары, заявил Гоман.
От поломок сцепления и коробки передач не застрахованы и городские жители, если стоянки и дворы плохо чистят, добавил эксперт. Для выезда с парковки в этом случае водителям приходится буксовать и стартовать враскачку, рискуя заработать проблемы с трансмиссией.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что китайские автомобили «заезжают» на обслуживание не чаще других, обычно речь идет о стандартных ремонтах.
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