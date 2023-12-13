Автомобилистов предупредили о риске поломки коробки передач во время снегопада

По словам автоэксперта, живущие за городом автовладельцы, выбираясь из снежного плена, могут спалить сцепление у механической коробки переключения передач или фрикционы автоматической. Автомобили с автоматической трансмиссией в этом случае могут двигаться в так называемом аварийном режиме только на одной передаче. При переключении же происходят ощутимые удары, заявил Гоман.

От поломок сцепления и коробки передач не застрахованы и городские жители, если стоянки и дворы плохо чистят, добавил эксперт. Для выезда с парковки в этом случае водителям приходится буксовать и стартовать враскачку, рискуя заработать проблемы с трансмиссией.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что китайские автомобили «заезжают» на обслуживание не чаще других, обычно речь идет о стандартных ремонтах.

