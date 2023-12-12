Эксперт назвал неисправности, которые отказываются ремонтировать в автосервисах

Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил, что крупные фирменные автосервисы часто не берутся за ремонт мелких неисправностей в автомобилях, сообщает Газета.Ru.

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По его словам, вместо этого автовладельцам предлагают заменить узел или агрегат машины целиком.

«Например, предлагают поставить новый стартер, хотя в нём достаточно заменить щетки. Аналогично поступают и с генераторами», — пояснил эксперт.

Он добавил, что подобная практика сложилась в России в последние 20 лет, однако из-за увеличившихся сроков ожидания некоторых запчастей намечается тенденция к изменению.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр рассказал «Радиоточке НСН», что падение курса рубля повлекло за собой подорожание и запчастей, и техобслуживания, и топлива, и страховки.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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