Заработал закон об оформлении ОСАГО без техосмотра
22 августа в России начал действовать закон, который позволяет оформлять полис ОСАГО без предъявления диагностической карты о проведении техосмотра автомобиля или мотоцикла.
Диагностическая карта исключена из перечня документов, необходимых для оформления полиса.
Как сообщил директор по развитию страхового бизнеса «Сравни.ру» Александр Крайник, прохождение техосмотра для ОСАГО было целым квестом для автовладельцев. Он состоял из поиска станции техосмотра и длинных очередей, сообщает «Прайм».
Российские автомобилисты могут рассчитывать на отмену техосмотра для личных автомобилей, однако понижать из-за этого стоимость ОСАГО никто не будет, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.
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