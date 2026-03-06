СМИ: Имущество семьи арестованного Цаликова оценивается в 1 млрд рублей
Имущество семьи бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова оценивается в сумму около 1 млрд рублей, сообщает Telegram-канал Mash.
В 2014–2020 годах генерал задекларировал доход в 10–13 млн, недвижимость площадью 12 тысяч квадратов, в 2014–2017-м она выросла до 36 тысяч 800 квадратов. Также в этих годах он указывал, что ему принадлежат три автомобиля. Всё имущество записано на детей и их фирмы. На дочерей Юлию и Елизавету оформлены бизнес-центр в Хамовниках оценочной стоимостью — 132 млн рублей и два офиса в Москве стоимостью 85 млн рублей. На сыновей Даниэла и Заура — коммерческие помещения Sugar Factory на Земляном Валу площадью 1000 кв. метров, оценочной стоимостью — 400 млн рублей и земельный участок в деревне Красное в Домодедове — 1000 соток (130 млн рублей).
Цаликова обвиняют в создании преступного сообщества, хищении средств из бюджета, отмывании денег, а также во взяточничестве.
Задержание Цаликова может быть связано с делом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
