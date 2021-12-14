Автоматическая система пропуска пассажиров появится в 99 погранпунктах РФ

Автоматическая система пропуска пассажиров через государственную границу появится в 99 пограничных пунктах России в рамках федерального проекта. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании.

По ее словам, с января 2022 года начнется реализация федерального проекта «Санитарный щит». Так, пункты пропуска будут оснащены мобильными устройствами для считывания данных о прибывающих в Россию пассажирах.

Электронный паспорт могут запустить в трех субъектах РФ до конца 2022 года

Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переход на электронные паспорта должен быть постепенным, чтобы с одной стороны не «обидеть» старшее поколение, а с другой – гарантировать сохранность личных данных.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Ашихмин
ТЕГИ:ГраницаРоссия
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