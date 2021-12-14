Автоматическая система пропуска пассажиров появится в 99 погранпунктах РФ

Автоматическая система пропуска пассажиров через государственную границу появится в 99 пограничных пунктах России в рамках федерального проекта. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании.

По ее словам, с января 2022 года начнется реализация федерального проекта «Санитарный щит». Так, пункты пропуска будут оснащены мобильными устройствами для считывания данных о прибывающих в Россию пассажирах.