Автоматическая система пропуска пассажиров появится в 99 погранпунктах РФ
Автоматическая система пропуска пассажиров через государственную границу появится в 99 пограничных пунктах России в рамках федерального проекта. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании.
По ее словам, с января 2022 года начнется реализация федерального проекта «Санитарный щит». Так, пункты пропуска будут оснащены мобильными устройствами для считывания данных о прибывающих в Россию пассажирах.
Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переход на электронные паспорта должен быть постепенным, чтобы с одной стороны не «обидеть» старшее поколение, а с другой – гарантировать сохранность личных данных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru