Электронный паспорт могут запустить в трех субъектах РФ до конца 2022 года
Запуск электронного паспорта планируется в трех субъектах России до конца 2022 года. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Слова главы Минцифры приводит ТАСС. Шадаев уточнил, что электронный паспорт будет доступен россиянам в двух видах: смарт-карта или приложение с QR-кодом.
Ранее министр заявлял, что цифровые паспорта в России будут выдаваться в дополнение к привычным бумажным. В Минцифры отмечали, что смарт-карты могут быть введены уже к концу 2021 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru