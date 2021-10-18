Электронный паспорт могут запустить в трех субъектах РФ до конца 2022 года

Запуск электронного паспорта планируется в трех субъектах России до конца 2022 года. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

В МВД заявили, что готовы к введению электронных паспортов в России

Слова главы Минцифры приводит ТАСС. Шадаев уточнил, что электронный паспорт будет доступен россиянам в двух видах: смарт-карта или приложение с QR-кодом.

Ранее министр заявлял, что цифровые паспорта в России будут выдаваться в дополнение к привычным бумажным. В Минцифры отмечали, что смарт-карты могут быть введены уже к концу 2021 года.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ПаспортЦифровизацияРоссия
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