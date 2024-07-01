Автокриминалист рассказал, что для продажи авто стали использовать поддельные паспорта
Злоумышленники могут продавать автомобили с криминальным прошлым, используя поддельные паспорта гражданина России, рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
По его словам, перед сделкой важно внимательно изучить документы, которые предлагает продавец.
«Проверяя паспорт продавца, следует посмотреть, чтобы не было второго слоя ламинации и убедиться, чтобы страница с данными не была отрезана и вклеена у корешка паспорта», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Шелков также добавил, что особое внимание стоит обращать и на цифры, поскольку преступники часто делают паспорт, якобы выданный в Москве, хотя код подразделения в нем относится к другому региону.
Ранее руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов предупредил, что установка GPS-маяков на автомобиль не поможет предотвратить угон. При этом, по словам основателя федерального сервиса «Угона.нет» Алексея Курчанова, в России ежегодно угоняют 20 тысяч автомобилей, передает «Радиоточка НСН».
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