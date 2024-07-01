Автокриминалист рассказал, что для продажи авто стали использовать поддельные паспорта

Злоумышленники могут продавать автомобили с криминальным прошлым, используя поддельные паспорта гражданина России, рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

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По его словам, перед сделкой важно внимательно изучить документы, которые предлагает продавец.

«Проверяя паспорт продавца, следует посмотреть, чтобы не было второго слоя ламинации и убедиться, чтобы страница с данными не была отрезана и вклеена у корешка паспорта», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Шелков также добавил, что особое внимание стоит обращать и на цифры, поскольку преступники часто делают паспорт, якобы выданный в Москве, хотя код подразделения в нем относится к другому региону.

Ранее руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов предупредил, что установка GPS-маяков на автомобиль не поможет предотвратить угон. При этом, по словам основателя федерального сервиса «Угона.нет» Алексея Курчанова, в России ежегодно угоняют 20 тысяч автомобилей, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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